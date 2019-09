Berita Perseru Badak Lampung Terbaru - Jendela Transfer Usai, Nama-nama Pemain Baru Laskar Saburai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam berita Perseru Badak Lampung terbaru, manajemen Perseru BLFC resmi mendatangkan 8 pemain dan melepas 8 pemain juga dalam bursa transfer tengah musim Liga 1 2019.

Merujuk jadwal Liga 1 2019, Badak Lampung vs Kalteng Putra akan menjadi laga kandang kedua anak asuh Milan Petrovic di putaran kedua Liga 1 2019.

Kick off Badak Lampung vs Kalteng Putra akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Kamis 19 September 2019 pukul 18.30 WIB.

Dalam berita Perseru Badak Lampung terbaru, geliat bursa transfer pertengahan musim Liga 1 2019 telah ditutup.

Berikut rangkuman transfer pemain Perseru Badak Lampung.

Sesuai jadwal, jendela transfer pertengahan musim Liga 1 2019 telah dibuka sejak 27 Agustus 2019 dan berakhir pada Senin 16 September 2019 pukul 23.59 WIB.

Dengan demikian, seluruh tim yang berkompetisi di ajang Liga 1 2019 sudah tidak lagi diperbolehkan mendaftarkan pemain baru untuk mengarungi putaran kedua jadwal Liga 1 2019.

Sejumlah klub Liga 1 memanfaatkan bursa transfer tersebut dengan semaksimal mungkin, termasuk Perseru Badak Lampung FC.

Perseru BLFC menjadikan lini pertahanan sebagai proyeksi utama yang perlu dibenahi, setelah menjadi tim kedua paling banyak kebobolan dengan total 32 gol, di akhir putaran pertama Liga 1 2019.

Maka dari itu, Perseru BLFC mencoba menambal kekurangan yang dialaminya tersebut, dengan mendatangkan sejumlah pemain anyar.