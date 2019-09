Ilustrasi Marcus Vinicius Vidal Cunha. Jadwal Liga 1 2019 Badak Lampung vs Kalteng Putra 19 September 2019, Vidal Absen Ini Kata Milan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dalam berita Perseru Badak Lampung terbaru, skuat Laskar Saburai terus mempersiapkan diri jelang laga pekan ke-19 Liga 1 2019.

Merujuk jadwal Liga 1 2019, Badak Lampung vs Kalteng Putra akan menjadi laga kandang kedua anak asuh Milan Petrovic di putaran kedua Liga 1 2019.

Kick off Badak Lampung vs Kalteng Putra akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Kamis 19 September 2019 pukul 18.30 WIB.

Berdasarkan pantauan Tribunlampung.co.id di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (17/9/2019) sore, skuat Laskar Saburai tengah menggelar sesi latihan, demi mematangkan strategi jelang laga kontra Kalteng Putra.

Terlihat, penggawa anyar Perseru BLFC yang baru saja didatangkan dari Persija Jakarta, Yogi Rahardian juga sudah bergabung mengikuti sesi latihan sore, yang dipimpin langsung oleh Pelatih Kepala, Milan Petrovic.

Namun demikian, terlihat salah seorang pemain andalan Perseru BLFC, Marcus Vinicius Vidal Cunha, tak ikut dalam sesi latihan.

• Cara Beli Tiket Perseru Badak Lampung FC, Harga Tiket Badak Lampung FC vs Kalteng Putra

• Berita Perseru Badak Lampung Terbaru - Jendela Transfer Usai, Nama-nama Pemain Baru Laskar Saburai

Skuat Laskar Saburai saat menjalani sesi latihan sore di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung, Selasa 17 September 2019. (Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)

Usut punya usut, pemain bernomor punggung 10 tersebut sedang dalam pemulihan dari cedera ankle kaki kiri yang didapatnya saat Badak Lampung FC melawan PSM Makassar, akhir pekan lalu.

"Ya, saya tidak ikut latihan karena ada sedikit masalah dengan ankle (kaki)," kata Vidal, saat ditemui di sela-sela sesi latihan sore, di Stadion Sumpah Pemuda, Selasa (17/9/2019).

Meski mengalami sedikit masalah di ankle kaki kiri, Vidal mengaku, tidak ada masalah dan siap untuk diturunkan saat Perseru BLFC menjamu Laskar Isen Mulang, julukan Kalteng Putra.

"Tapi tetap harus menunggu kepastian dari tim dokter dan kita melihatnya hingga besok," ucap pemain berkebangsaan Brasil tersebut.

Pemain dengan nama punggung Marquinhos tersebut optimis bisa memberikan kemenangan perdana di laga kandang melawan Kalteng Putra.

"Ya saya bermain di pertandingan awal (putaran pertama) dan kami bisa menang, saya rasa mereka akan sedikit berbeda dan jauh lebih kuat kali ini, tapi kami cukup optimis untuk pertandingan kali ini," tandas Vidal.

Di tempat yang sama, Pelatih Kepala Perseru BLFC, Milan Petrovic mengaku cukup optimis bisa mengamankan tiga poin saat menjamu Kalteng Putra, Kamis 19 September 2019.

Namun demikian, Milan Petrovic tak ingin skuat asuhan terlalu percaya diri.

"Ya, kami harus yakin (menang), tapi saya rasa keadaan akan sedikit berubah," kata Milan Petrovic, ditemui usai latihan di Stadion Sumpah Pemuda, Selasa (17/9/2019) sore.