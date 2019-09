Ilustrasi - Jasa Raharja Pastikan Korban Tabrakan Maut Truk vs Bus Rosalia Indah Terima Santunan Sebesar Ini.

humas polres way kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Peristiwa tabrakan maut antara truk vs bus Rosalia Indah terjadi di Jalur Lintas Tengah (Jalinteng) Lampung, Sumatera KM 229, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Senin, 16 September 2019 sekira pukul 14.45 WIB.

Sebanyak 8 orang meninggal (sebelumnya disebut 9 orang meninggal) dalam kecelakaan maut tersebut dan puluhan lainnya luka-luka.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com pada Selasa (17/9/2019), Direktur Utama Jasa Raharja, Budi Rahardjo mengatakan, korban tewas berhak menerima santunan sebesar Rp 50 juta rupiah.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017.

"Bahwa korban terjamin Jasa Raharja dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2017, bagi seluruh korban meninggal dunia, masing–masing ahli warisnya berhak menerima santunan sebesar Rp 50 juta rupiah," demikian ungkap Budi Rahardjo, Selasa (17/9/2019).

Santunan tersebut, kata Budi Rahardjo, akan diserahkan secara langsung kepada masing-masing Ahli Waris sesuai domisili korban.

Sedangkan, untuk korban luka-luka, lanjut Budi Rahardjo, diberi santunan langsung ke rumah sakit dengan biaya perawatan maksimum Rp 20 juta rupiah.

Selain itu, terus Budi Rahardjo, Jasa Raharja menyediakan manfaat tambahan biaya P3K maksimum Rp 1 juta.

Lalu, ada pula tunjangan ambulans sebesar Rp 500 ribu.

Budi Rahardjo mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisisan serta pihak terkait untuk mengurus pendataan korban.

Budi Rahardjo juga telah menerbitkan Surat Jaminan Biaya Rawatan ke RSUD Martapura dan RS Antonio Baturaja.

Budi Rahardjo berharap penyerahan santunan itu dapat berjalan tanpa hambatan.