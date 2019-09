UM Metro Ikuti Bimtek Revitalisasi Reviewer Internal Penelitian di LLDikti Wilayah Dua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Universitas Muhammadiyah (UM Metro) sebagai perguruan tinggi berkinerja madya dalam bidang penelitian mendapat kepercayaan LLDikti Wilayah 2 (Dua) untuk menugaskan reviewernya pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Revitalisasi Penelitian Internal. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu (14/9/2019) dan Minggu (15/9/2019), di Hotel Harper, Palembang.

Menurut penuturan Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Metro Dr. H. Agus Sujarwanta, M.Pd., Bimtek Revitalisasi Reviewer Internal Perguruan Tinggi nantinya menjadi bekal para reviewer untuk mereview proposal penelitian skim Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun pendanaan 2020 yang diusulkan oleh dosen yang berasal dari perguruan tinggi binaan di lingkungan LLDikti Wilayah 2 (dua).

Dalam kegiatan Bimtek tersebut, UM Metro mendapatkan kuota peserta paling banyak yaitu 7 (tujuh reviewer) dari jumlah seluruhnya 55 reviewer yang diundang. Ketujuh reviewer tersebut, antara lain; Prof. Dr. H. Juhri AM., M.Pd., Prof. Dr. H. Karwono, M.Pd. , Associate Prof. Dr. H. Handoko santoso, M.Pd., Associate Prof. Dr. Afdal Mazni, MM., Associate Prof. Dr. Achyani, M.Si., Associate Prof. Dr. Agus Sujarwanta, M.Pd., dan Assistant Prof. Dr. Nyoto Suseno, M.Si.

Masih menurut Warek 1 Bidang Akademik, “Substansi materi dalam Bimtek selama dua hari ini memfokuskan kepada Standar Biaya Keluaran (SBK) Sub Output Penelitian, Standar Biaya Masukan (SBM), Teknik merivew proposal, dan kode etik reviewer, roadmap penelitian, luaran penelitian, praktik mereview melalui Simlitabmas, kriteria penugasan eviewer, state of the art, dan pendalaman aspek perubahan Panduan Edisi XII Revisi Tahun 2019 (Ketentuan Umum dan Skema Penelitian). Di sampng itu , juga aspek seleksi administrasi, seleksi substansi, seleksi RAB, penilaian monev (monitoring dan evaluasi) dan penilaian luaran hasil penelitian,” imbuhnya.

Lebih jauh, berdasarkan keputusan rektor UM Metro Drs. H. Jazim Ahmad, tujuh dosen yang ditugaskan mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah II tersebut kesemuanya tercatat sebagai dosen yang memiliki peran strategis dalam penelitian.

Sementara dilansir lldikti3.ristekdikti.go.id , Bimtek Revitalisasi Reviewer Internal Perguruan Tinggi diadakan dalam rangka mempersiapkan seleksi proposal penelitian untuk pendanaan tahun 2020-2022 khususnya untuk skema Penelitian Dosen Pemula. (*)