Download Lagu Billie Eilish 'All The Good Girls Go to Hell' MP3, Video Klip dan Lirik Lagu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Billie Eilish berjudul All The Good Girls Go to Hell, dalam MP3 gudang lagu barat terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu All The Good Girls Go to Hell dan video klip All The Good Girls Go to Hell.

Penyanyi Billie Eilish merilis single baru.

Lagunya berjudul All The Good Girls Go to Hell.

Adapun, video klip All The Good Girls Go to Hell telah dirilis di YouTube sejak 5 September 2019.

Tak butuh waktu lama, video musik lagu Billie Eilish langsung diserbu fansnya.

Berikut, lirik lagu All The Good Girls Go to Hell.



My Lucifer is lonely

Lucifer ku kesepian

[Verse 1]

Standing there, killing time

Berdiri di sana, menghabiskan waktu

Can't commit to anything but a crime

Tak bisa melakukan apa pun kecuali kejahatan