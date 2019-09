Promo Shopee September 2019, Super Brand Day Diskon hingga 70 Persen Produk Kosmetik Maybelline

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo Shopee September 2019 menghadirkan promo Shopee Super Brand Day.

Promo ini menawarkan diskon hingga 70 persen produk kosmetik Maybelline New York.

Berikut beberapa jenis kosmetik yang masuk dalam promo Shopee Super Brand Day

1. Maybelline baby skin pore smoother-Primer MakeUp 22 ml

Dari harga Rp 99.000 menjadi Rp 49.500

2. Maybelline Nude Look from New York (Free Eyeshadow Palette)

Dari harga Rp 368.000 menjadi Rp 174.000

3. Maybellin Superstay Liquid Fondation

Dari harga Rp 209.000 menjadi Rp 135.850

4. Maybelline Color Sensational Powder Matte Lipstik MakeUp