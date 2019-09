Rektor Firmansyah Tegaskan Ories Darmajaya Tidak Ada Perpeloncoan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak 1.299 mahasisiwa baru IIB Darmajaya menjalani orientasi studi (ories) hingga tiga hari kedepan.

Dari 1.299 mahasisiwa baru tersebut rinciannya, S1 (sarjana) 1.189 dan S2 (pascasarjana) 110 mahasisiwa.

Ories bertujuan untuk memberikan pengenalan kepada mahasiswa baru tentang kampus biru Darmajaya.

"Lalu pada ories ini juga tidak ada tindakan perpeloncoan tetapi diisi dengan pemberian kuliah umum,” kata Rektor IIB Darmajaya Firmansyah di hadapan mahasiswa baru, Rabu 18 September 2019.

Pada tahun ini ories mengangkat tema "Gen DJ, Be The Best", harapannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Memang saat ini kampus Darmajaya terus adanya peningkatan kualitas pembelajaran.

Apalagi Kemenristekdikti tahun ini juga menobatkan sebagai perguruan tinggi terbaik kedua di Sumatera.

Lalu Darmajaya juga mendapatkan peringkat 112 diatas Universitas Bengkulu, dan Darmajaya juga berada dibawah Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung.

Kedepannya berharap agar Darmajaya ini juga bisa mengalahkan perguruan tinggi negeri.

Hal ini juga berkat semua dukungan sivitas akademika untuk bisa menjadi nomor satu terbaik di Sumatera.

Darmajaya juga membekali mahasiswa baru untuk berentrepreneur dan termasuk adanya materi entrepreneur kepada mahasiswa baru.

Tak lain agar mahasisiwa juga berwirausaha terutama dalam era Revolusi Industri 4.0.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)