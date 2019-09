TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dandim 0410/KBL Letkol Inf Romas Herlandes menghadiri pembukaan Lomba Polisi Cilik Piala Kapolda di Gedung Graha Bakti Pramuka Bandar Lampung, Kamis 19 September 2019.

Lomba ini merupakan rangkaian dalam memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-64.

Perlombaan polisi cilik bertema ‘Dengan Semangat Promoter, Ditlantas Polda Lampung Mengoptimalkan Pelayanan Lalu Lintas Berbasis IT Guna Mendukung Program Road Safety’ dihadiri Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sudarsono, Wakil Gubernur Chusnunia Chalim (Nunik), Wali Kota Bandar Lampung Herman HN.

“Selamat berlomba kepada polisi cilik Lampung, polisi cilik merupakan teladan dan pelopor keselamatan berlalu lintas,” kata Dandim 0410/KBL, Letkol Inf Romas Herlandes.

Sementara Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, mengatakan dalam menekan korban kecelakaan, PBB menggulirkan program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dalam Resolusi PBB No 64/255 Tahun 2010, yang salah satunya masing-masing negara anggota PBB mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah menurunkan korban kecelakaan.

Dandim 0410/KBL Letkol Inf Romas Herlandes Hadiri Pembukaan Lomba Pocil Piala Kapolda (Humas Kodim)

Menindaklanjuti resolusi tersebut pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan Inpres No.4 Tahun 2013 tentang 5 Pilar Dekade Aksi Keselamatan Jalan, yakni manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, prilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, penanganan pra dan pasca kecelakaan.

Selain itu Kakorlantas Polri juga mencanangkan terobosan dalam keselamatan berlalulintas yakni melalui polisi sahabat anak, polisi go to school, polisi goes to campus.

Terobosan Ini bertujuan untuk membentuk karakter dan pembinaan terhadap pelajar untuk berpartisipasi dalam menanamkan tertib lalu lintas sejak dini. (*)