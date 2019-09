Download Film Men in Black II, Subtitle Bahasa Indonesia (sub Indo), Video Streaming Men in Black II

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar film komedi aksi fiksi ilmiah Amerika, berikut cara unduh atau download film Men in Black II dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga streaming Men in Black II di ponsel.

Selain itu, kamu pun bisa menyimak sinopsis film Men in Black II dalam artikel ini.

Film Men in Black II merupakan film komedi laga mata-mata fiksi ilmiah yang dirilis pada 2002 lalu.

Dengan menampilkan, pemeran film Men in Black II, tokoh bintang utama yang masih sama seperti pada sekuel sebelumnya Tommy Lee Jones dan Will Smith.

Tak hanya itu, pemeran film Men in Black II juga turut dibintangi Lara Flynn Boyle, Johnny Knoxville, Rosario Dawson, Tony Shalhoub dan Rip Torn.

• Download Film Train to Busan Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Streaming Train to Busan

• Download Film The Death of Superman, Subtitle Bahasa Indonesia (sub Indo)

Sebegaimana yang dijelaskan sebelumnya, Film Men in Black II adalah sekuel dari film tahun 1997, Men in Black' dan lalu diikuti oleh Men in Black 3 yang dirilis pada 2012.

Masih seperti serial sebelumnya, film ini dibuat berdasarkan pada serial buku komik Malibu/Marvel, The Men in Black karangan Lowell Cunningham.

Selain menelurkan serial lanjutan, film ini turut menginspirasi terciptanya sebuah video game yang mengusung nama Men in Black II: Alien Escape.

Film Men in Black II dirilis pertama kali pada 3 Juli 2002 dan pada akhir penayangannya mampu menghasilkan pendapatan kotor sebesar $ 441 juta dari total anggaran senilai $ 140 juta.

Sinopsis film Men in Black II