Berita Perseru Badak Lampung Terbaru, Milan Petrovic: Lupakan Kemenangan, Fokus Laga Tira Persikabo!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BADAR LAMPUNG – Dalam berita Perseru Badak Lampung terbaru, skuat Laskar Saburai bersiap menghadapi ujian berat dalam lanjutan Liga 1 2019 pekan ke-20.

Merujuk jadwal Liga 1 2019 Perseru Badak Lampung akan menjamu PS Tira Persikabo pada Senin, 23 September 2019.

Kick off Badak Lampung vs Tira Persikabo akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung dan akan tayangkan melalui siaran langsung atau live streaming di Vidio.com mulai pukul 18.30 WIB.

Menjelang laga kedua tim, Pelatih Kepala Perseru BLFC, Milan Petrovic mengingatkan anak asuhnya untuk tidak larut dalam euforia kemenangan kala menjamu Kalteng Putra.

Mengingat, tim berjuluk Laskar Saburai itu baru saja merengkuh kemenangan kandang perdananya atas Kalteng Putra di pekan 19 Liga 1 2019, dengan skor akhir 2-1.

Perseru BLFC berhasil melepas dahaganya itu, setelah menginjak laga kandang yang ke-9 kalinya di Stadion Sumpah Sumpah Pemuda.

Kendati demikian, juru taktik perpaspor Slovenia ini mewanti-wanti skuat besutannya agar segera melupakan kemenangan tersebut.

Milan Petrovic mengimbau para penggawanya untuk fokus kepada pertandingan selanjutnya, kontra PS Tira Persikabo dalam lanjutan Liga 1 2019 pekan-20, Senin (23/9/2019).

“Pastinya kami sangat senang karena sudah lama menunggu kemenangan ini, tapi kita harus segera melupakan momen ini dan bersiap ke pertandingan selanjutnya dalam tiga hari ke depan,” kata Milan Petrovic, kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (20/9/2019).

Lebih lanjut, eks arsitek Tim Nasional Slovenia U-20 tersebut memastikan, skuat besutannya akan tetap optimis dan yakin mampu meladenin perlawanan tim tamu, notabene tim kuat sekaligus klub papan atas musim ini.

“Kerja keras setiap pemain di lapangan dan memaksimalkan seluruh energi mereka. Pasti, kita akan bisa,” terang Milan Petrovic.