TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, UNILA - Dr. Nairobi resmi terpilih sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila) periode 2019—2023 pada pemilihan dekan (pildek) yang dilaksanakan di Gedung D FEB setempat, Jumat (20/9/2019).

Dr. Nairobi Dekan FEB Periode 2019 - 2023 (Ist)

Setelah melalui beberapa tahapan, proses akhir pildek menghadirkan tiga calon yakni Dr. Ida Budiarty, Dr. Farichah, dan Dr. Nairobi.

Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Unila ini mengungguli calon lainnya dengan perolehan 11 suara dari total 19 suara sah. Ida Budiarti memeroleh 6 suara sedangkan Farichah mendapat 2 suara.

Saat membuka rapat pildek tertutup Prof. Satria Bangsawan selaku Dekan FEB periode sebelumnya mengungkapkan, pemilihan dekan pilihan penting menentukan pemimpin selanjutnya sesuai amanah seluruh sivitas akademika di lingkungan FEB. Maka siapa pun yang terpilih menjadi dekan di masa mendatang harus mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

Ketua Panitia Pildek FEB Dr. Ayi Ahadiat menjelaskan, tata tertib pildek harus dihadiri minimal dua per tiga dari jumlah anggota senat FEB. Jika kehadiran kurang dari total yang dimaksud, maka rapat ditunda 60 menit untuk diputuskan kembali sesuai keputusan. Mekanisme penghitungan suara terdiri dari jumlah suara anggota senat 65 persen dan suara rektor 35 persen. “Suara tidak dapat diwakilkan, one man, one vote,” terangnya.

Rektor Unila Prof. Hasriadi Mat Akin saat sambutan mengatakan, kemajuan yang dicapai pemimpin sebelumnya sangat tinggi. Dirinya berharap, pemimpin FEB selanjutnya dapat lebih baik lagi memajukan fakultas dan Unila.

Hasriadi juga mengingatkan, jabatan di perguruan tinggi merupakan tugas tambahan. Baik rektor, dekan, maupun kepala jurusan, ibarat imam dalam salat. Artinya, sewaktu-waktu dapat berganti. “Kekompakan itu adalah kunci keberhasilan. Untuk membangun institusi ini harus bersinergi dengan berbagai pihak,” ajaknya. (*)