Ilustrasi Milan Petrovic. Jadwal Liga 1 2019 Badak Lampung vs Tira Persikabo 23 September 2019, Milan Petrovic Rotasi Pemain.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG – Dalam berita Perseru Badak Lampung terbaru, pelatih kepala Perseru BLFC Milan Petrovic akan merotasi sejumlah pemain jelang laga melawan PS Tira Persikabo.

Merujuk jadwal Liga 1 2019 pekan ke-20, Perseru Badak Lampung akan menjamu PS Tira Persikabo pada Senin, 23 September 2019.

Kick off Badak Lampung vs Tira Persikabo akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung dan akan tayangkan melalui siaran langsung atau live streaming di Vidio.com mulai pukul 18.30 WIB.

Bahkan, Milan Petrovic secara terang-terangan mengungkapkan, jika dua pilar andalannya saat ini yakni Marcus Vidal dan Johan Yoga, kemungkinan besar tidak akan diturunkannya.

Vidal masih dalam proses pemulihan akibat cedera ankle kaki kiri sedangkan Johan Yoga mengalami cedera saat skuat Laskar Saburai mengalahkan Kalteng Putra, Kamis 19 September 2019.

"Ya, keduanya (Vidal dan Johan) mengalami cedera dan mereka sepertinya tidak akan bermain di pertandingan ini (lawan Tira Persikabo)," ungkap Milan Petrovic, Sabtu 21 September 2019.

Meski demikian, Milan Petrovic tetap berhasrat tinggi untuk mempertahankan rekor positif tim besutannya.

Diketahui, Perseru BLFC belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir, termasuk di laga terakhirnya yang berhasil 'membuka' kunci kemenangan di kandang untuk pertama kalinya.

Namun, Milan Petrovic menyadari, tekadnya tersebut tidak akan berjalan dengan mudah, lantaran Tira Persikabo merupakan tim kuat sekaligus penghuni nomor 2 klasemen sementara Liga 1 2019.

Terlebih klub yang bermarkas di Stadion Pakansari, Bogor tersebut, ditukangi juru taktik berkelas, Rahmad Darmawan.