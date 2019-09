Download Lagu Korea K-pop Terbaru - Unduh Lagu Monsta X Berjudul Love U

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Korea - Unduh Lagu Monsta X Berjudul Love U.

Monsta X meluncurkan single terbarunya berjudul Love U.

Single Love U ini merupakan lagu Monsta X yang berbahasa Inggris.

Monsta X merupakan satu diantara band K-pop yang berhasil menembus dunia internasional.

Monsta X mampu menembus tangga lagu Billboard lewat lagu Take 2 We Were Here.

Berikut lirik lagu Monsta X berjudul Love U.

[Verse 1: Joohoney]

Simmer down

I know, I know what you been on about

What can we do with all your friends around?

Yeah, I want to, I want to

[Verse 2: Kihyun]

But the way, yeah

The kind of way that I'm lovin’ it

I know, I know you wanna hear me say

That I, I want you

I, I want you