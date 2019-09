Ilustrasi. Jadwal Liga 1 2019 Badak Lampung vs Tira Persikabo, 30 Daftar Nama Pemain di Putaran Kedua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG – Dalam berita Perseru Badak Lampung terbaru, di tengah persiapan laga pekan ke-20 Liga 1 2019, skuat Laskar Saburai merilis 30 daftar nama pemain di putaran kedua.

Merujuk jadwal Liga 1 2019, Perseru Badak Lampung akan menjamu PS Tira Persikabo pada Senin, 23 September 2019.

Kick off Badak Lampung vs Tira Persikabo akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Way Halim, Bandar Lampung dan akan tayangkan melalui siaran langsung atau live streaming di Vidio.com mulai pukul 18.30 WIB.

Pada masa persiapan laga tersebut, Manajemen Perseru BLFC mendaftarkan sebanyak 30 nama pemain untuk memperkuat tim berjuluk Laskar Saburai tersebut di kompetisi putaran kedua Liga 1 2019.

Hal tersebut sesuai regulasi yang dibuat PT Liga Indonesi Baru (LIB) sebagai badan oprtor Liga 1 2019.

Di mana setiap klub yang berkompetisi di ajang Liga 1 2019 bisa mendaftarkan minimal 18 pemain, hingga maksimal sampai 30 penggawa.

Kepastian 30 nama pemain Laskar Saburai di putaran kedua Liga 1 2019, dirilis melalui akun resmi Instagram klub @badaklampungfc, Minggu (22/9/2019).

Kendati dari 30 pemain tersebut, nama Abdul Rahman Lestaluhu tidak masuk ke dalam barisan skuat Laskar Saburai.

Seperti yang diketahui, pemain pinjaman dari Semen Padang itu sempat bersinar di awal musim kala Badak Lampung masih dinahkodai oleh Jan Saragih.

Abdul Rahman sukses menyumbangkan 2 gol dan 1 assist dari 7 laganya besama Perseru Badak Lampung.