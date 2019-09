Cashback Mulai Rp 1 Juta hingga Rp 2 Juta Pembelian iPhone di iBox 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Promo ibox Indonesia, cashback mulai Rp 1 juta hingga Rp 2 juta untuk pembelian iPhone 7 plus (32GB), iPhone 8 plus dan iPhone 8, iPhone Xs Max, dan iPhone Xr.

Dilansir akun Instagram iboxIndonesia, Senin 23 September 2019, seri iPhone 8 dijual mulai dari Rp 10.499.000;

iPhone 8 Plus mulai dari Rp 12.499.000; iPhone 7 Plus (32GB) Rp7.999.000;

iPhone 6S Plus (32GB) Rp4.999.000 + gratis casing original apple.

Adapun iPhone XR dijual mulai dari Rp 12.599.000; iPhone XS harga mulai dari Rp 19.099.000, dan

iPhone XS Max mulai dari Rp 19.599.000.

Tersedia tambahan diskon plus cicilan 0% hingga 24 bulan dengan menggunakan kartu kredit dari bank tertentu.

Selain seri iphone, ibox juga memberikan penawaran spesial untuk setiap pembelian iPad Pro Generasi ke-3, iPad generasi ke-6 dan iPad lainnya hanya di #iBoxDays.

Tersedia tambahan diskon plus cicilan 0% hingga 24 bulan dengan menggunakan Kartu kredit dari bank tertentu.

(Tribunlampung.co.id/Taryono)