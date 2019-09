Download Film Danur: I Can See Ghosts, Video Streaming di HP, Download Film Indonesia Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film Danur: I Can See Ghosts, dalam cara download film Indonesia terpopuler.

Termasuk, cara streaming Danur: I Can See Ghosts di ponsel.

Bagaimana sinopsis Danur: I Can See Ghosts?

Danur: I Can See Ghosts atau yang juga dikenal dengan judul Ghost Danur: I Can See Them merupakan film horor Indonesia.

Film Danur: I Can See Ghosts dirilis pada 30 Maret 2017 yang mengusung sutradara Awi Suryadi.

Film Danur: I Can See Ghosts diangkat dan dibuat, berdasarkan kisah buku karya Risa Saraswati berjudul Gerbang Dialog Danur.

Di mana buku tersebut ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai seorang gadis indigo.

Memiliki durasi tayang selama 78 menit, film Danur: I Can See Ghosts dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris kenamaan Indonesia di antaranya seperti Prilly Latuconsina, Sandrinna Michelle, Shareefa Daanish, Kinaryosih, Indra Brotolaras, Inggrid Widjanarko dan lain-lain.

• Download Film The Conjuring, Streaming The Conjuring Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

Berikut, sinopsis Danur: I Can See Ghosts.

Film Danur: I Can See Ghosts merupakan film yang mengisahkan tentang seorang anak perempuan bernama Risa.