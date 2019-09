Dua Dosen UBL Raih Beasiswa S3 di Luar Negeri

Laporan Wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dua Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) meraih beasiswa strata 3 (S3) ke luar negeri.

Mereka yakni Dadang Hartabela dosen Arsitektur melanjutkan studi jurusan Arsitektur di Faculty of Environmental Engineering di University of Kitakyushu Jepang pasca memeroleh beasiswa MEXT (Monbukagakusho) U to U.

Dosen lainnya Tri Damayanti mendapatkan beasiswa melalui program Turkiye Burslari (YTB) jurusan Akuntansi di Kirikkale University Turki.

Rektor UBL M Yusuf Sulfarano Barusman berharap, dua dosen tersebut selesai tepat waktu menempuh kuliah.

“Dan kembali ke UBL untuk mengaplikasikan ilmu serta pengalamannya kepada sivitas akademika UBL,” paparnya dalam rilis diterima Tribun, Selasa (24/9/2019).

• 2.120 Mahasiswa Baru UBL Ikuti PPK, Rektor Jamin Tidak Ada Perploncoan

Menurutnya, UBL terus mendorong dan memfasilitasi pengembangan karir dan pendidikan dosen UBL kuliah ke luar negeri. Pihak kampus intens memberikan informasi peluang beasiswa kepada para dosen.

Dosen Tri Damayanti menerangkan, bangga lolos menerima program beasiswa.

"Apalagi melanjutkan studi S3 ke Turki, program beasiswa ini menanggung biaya kuliah, biaya hidup, asuransi kesehatan, dan tiket pulang pergi," katanya

Menurutnya, kuliah di luar negeri selain dari kualitas pendidikan, bisa mempelajari dan melihat bagaimana perilaku masyarakat di negara maju.

“Terutama secara ekonomi sesuai dengan jurusan yang diambil, karir setelah lulus doktor akan kembali ke kampus UBL mengaplikasikan ilmu yang didapatkan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama Provinsi Lampung,” papar Tri. (*)