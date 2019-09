Lionel Messi Jadi Pemain Terbaik Dunia FIFA 2019 Kalahkan Cristiano Ronaldo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lionel Messi terpilih sebagai pemain terbaik dunia versi FIFA, menyisihkan rivalnya, Cristiano Ronaldo dan Virgil van Dijk.

Penghargaan pemain terbaik dunia diberikan pada ajang The Best FIFA Football Awards 2019 di Milan, Senin (23/9/2019) atau Selasa dini hari WIB.

Presiden FIFA, Gianni Infantino, menjadi pembaca pengumuman pemain terbaik dunia kategori putra pada The Best FIFA Football Awards 2019.

Sebelum mengumumkan pemain terbaik FIFA, Infantino mengingatkan publik untuk menjauhkan rasialisme dari sepak bola.

Setelah itu, dia lantas mengumumkan, "Pemain terbaik dunia jatuh kepada Lionel Messi."

Musim 2018-2019, Messi mengantarkan Barcelona menjadi kampiun Liga Spanyol.

Kapten tim asal Catalan itu juga meraih penghargaan Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak di antara para pemain di liga-liga Eropa.

Musim lalu, Messi mencetak 54 gol dari 58 pertandingan dari seluruh kompetisi yang diikuti.

"Ketika Messi pensiun, maka tak ada pemain lain yang pantas memakai nomor 10 miliknya," kata Ronaldinho memuji seperti dikutip dari situs web resmi FIFA.

Inilah gelar ke-6 Messi sebagai pemain terbaik di dunia. Namun, sejak The Best FIFA Football Awards menjadi ajang mandiri per 2016, inilah gelar pertama bagi Messi.