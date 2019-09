Ilustrasi. Biodata Pemain When the Camellia Blooms, Daftar Lengkap Pemeran Drakor When the Camellia Blooms.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, biodata pemain When the Camellia Blooms, yang merupakan drama Korea terbaru 2019.

Satu di antara pemeran drakor When the Camellia Blooms adalah Kang Ha Neul.

Sementara, pemeran drakor When the Camellia Blooms lainnya adalah Kong Hyo Jin.

KDrama When the Camellia Blooms mulai tayang 18 September 2019.

Sedangkan, skenario drama Korea When the Camellia Blooms ditulis oleh Im Sang Choon, penulis naskah Fight for My Way.

Drama Korea ini tayang di KBS2 setiap Rabu dan Kamis pukul 22.00 KST.

KDrama When the Camellia Blooms tayang menggantikan Drakor Justice yang tamat.

Ini menjadi drama Korea pertama Kang Ha Neul setelah menjalani wajib militer (wamil).

Dalam drama Korea When the Camellia Blooms ini, Kang Ha Neul akan menjadi lawan main Kong Hyo Jin.

When the Camellia Blooms merupakan drama Korea bergenre drama, romantis, komedi, dan thriller.