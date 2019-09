3 Jenderal Ditunjuk Pimpin Komando Gabungan, Panglima TNI Mutasi Besar-besaran 69 Perwira Tinggi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menunjuk tiga jenderal untuk memimpin Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Kogabwilhan resmi dibentuk pada awal 2019 untuk memimpin operasi gabungan.

Ketiga perwira TNI yang diangkat untuk memimpin Kogabwilhan adalah Laksda TNI Yudo Margono, Marsda TNI Fadjar Prasetyo, dan Mayjen TNI Ganip Warsito.

Penunjukan tiga jenderal tersebut menjadi bagian dari mutasi besar-besaran yang dilakukan Panglima TNI.

Sebanyak 69 perwira tinggi TNI dimutasi. Mutasi besar-besaran dilakukan terhadap 21 pati TNI Angkatan Darat, 23 pati TNI Angkatan Laut, dan 25 pati TNI Angkatan Udara.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan mutasi dan promosi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi serta pembinaan karier perwira tinggi.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1055/IX/2019 tanggal 24 September 2019, ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 69 perwira tinggi TNI yang terdiri dari 21 pati TNI Angkatan Darat, 23 pati TNI Angkatan Laut, dan 25 pati TNI Angkatan Udara.

Satu di antara yang mendapat promosi kenaikan pangkat adalah Marsekal Muda (Marsda) TNI Dedy Permadi yang ditunjuk menjadi Komandan Sesko TNI (Dansesko TNI).

Dedy yang saat ini menjabat Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI akan menggantikan Marsdya TNI Trisno Hendradi yang memasuki masa pensiun.

Asisten Personel Panglima TNI Marsekal Muda TNI Dedy Permadi menerima kunjungan Delegasi The US Capstone General And Flag Officers Course, Admiral (RET) Hendry G. Chiles, Jr. beserta rombongan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/10/2017).

Berikut nama-nama perwira tinggi TNI yang dimutasi: