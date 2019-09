Promo Matras King Koil dan Florence di Pamaren Chandra Superstore, Potongan Harga hingga Aneka Bonus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - PT Duta Abadi Primantara (DAP) bersama Toko Meubel Ampat Saudara Jaya menggelar pameran furniture di Mall Chandra Tanjungkarang lantai 1 dari 23 September-6 Oktober mendatang.

SPG Meliana Sari ditemui di lokasi pameran menjelaskan, ada beragam tawaran potongan harga besar-besaran untuk brand King Koil dan Florence.

"Pameran digelar selama kurang lebih dua minggu dengan beragam tawaran menarik. Selain diskon harga, konsumen cukup bayar matras, sudah gratis dipan sandaran (free bed set)," kata Meliana kepada Tribunlampung.co.id, Kamis (26/9/2019).

Ada beberapa tipe untuk Matras King Koil diantaranya Grand Classic (GC) yang dilepas dengan harga Rp 27,6 juta dari harga sebelum potongan Rp 44,2 juta. Selain free bed set juga mendapatkan bonus dua bantal dua guling.

Lalu ada World Endorsed (WE) masih dari King Koil dengan harga promo Rp 19,1 juta plus bonus dua bantal dua guling, satu mattress protector (MP) dan mendapatkan payung. Harga normal Rp 32,7 juta.

Ada juga pilihan King Koil full latex (tidak menggunakan per atau pegas) tipe Marques Rp 32,1 juta dari harga Rp 55 juta.

Kemudian Florence ada yang full latex juga tipe Livorno ukuran 160x 200 cm dengan harga Rp 9.999.000 dengan set asli. Mendapatkan bonus 2 bantal, 2 guling, dan satu MP, payung atau gelas.

Lalu ada tipe Genoa nomor 1 special price Rp 7.199.000 dengan bonus sama seperti Livorno. Tipe San Pietro dengan set kombinasi dibanderol Rp 8,3 juta.

Ada pilihan untuk anak-anak yakni Florence tipe Luxury Kids ukuran 120x 200 cm ukuran Rp 4.350.000. Mendapatkan free headboard dengan satu bantal dan satu guling.

"Ada juga matras yang direkomendasikan untuk pemilik keluhan tulang belakang dari Florence tipe Chiro Care set kombinasi ukuran 160x 200 cm dengan harga Rp 7 jutaan bonus dua bantal dua guling," paparnya.

Pembayaran bisa dilakukan cash maupun kredit melalui HCI (Home Credit Indonesia) dan Kredit Plus. Hanya dengan membayar administrasi Rp 199.000 sudah bisa bawa pulang barang. Pilihan cicilan mulai dari 10 bulan, 12 bulan, hingga 18 bulan.

(Tribunlampung.co.id/ Sulis Setia Markhamah)