Sinopsis Drakor Miss Lee, Drama Korea Terbaru September 2019, Kisah Lee Hye Ri & Kim Sang Kyung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Lee Hye Ri dan Kim Sang Kyung drama Korea terbaru September 2019 yuk simak, sinopsis drakor Miss Lee.

Bagaimanakah sinopsis drakor Miss Lee?

Drama Korea Miss Lee tayang mulai 25 September 2019.

Drama Korea Miss Lee juga dikenal dengan judul Chungil Electronics Miss Lee.

Drama Korea Miss Lee adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Lee Hye Ri, Kim Sang Kyung, Uhm Hyun Kyung dan Cha Seo Won.

Miss Lee disutradarai oleh Han Dong Hwa, yang sebelumnya menggarap Drama Korea Bad Guys: Vile City.

Sedangkan skenario Miss Lee ditulis oleh Park Jung Hwa.

Drama ini tayang di tvN setiap Rabu dan Kamis pukul 21.30 KST.

Miss Lee tayang menggantikan drama Korea When the Devils Calls Your Name.

