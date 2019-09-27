Daftar Harga Mobil Honda Terbaru 2019
Berita Terkini Honda Mobil 2019 - Daftar Harga Mobil Honda Terbaru 2019
Tribunnews
Daftar Harga Mobil Honda Terbaru 2019
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi Anda yang memiliki dana Rp 250 jutaan dan ingin memiliki mobil merek Honda, kira-kira apa yang akan Anda dapatkan?
Berikut daftarnya.
Honda salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dan juga di Indonesia, penjualannya di Indonesia mencapai angka ribuan hingga puluhan ribu unit setiap bulannya.
Hal ini tak lepas dari harga mobil Honda yang tergolong kompetitif dan bisa bersaing melawan mobil buatan Daihatsu, Toyota, Nissan, ataupun pabrikan mobil asal Korea, juga mobil Eropa yang sering kali dibanderol lebih mahal.
Nah, untuk mengetahui harga mobil asal Jepang tersebut, silakan simak informasi daftar harga mobil Honda terbaru 2019 di bawah ini.
|Tipe
|Mesin
|Harga
|Honda Brio Satya S (M/T)
|1.199 cc
|Rp 131.500.000
|Honda Brio Satya E (M/T
|1.199 cc
|Rp 136.500.000
|Honda Brio Satya E (CVT)
|1.199 cc
|Rp 151.500.000
|Honda Brio RS (M/T)
|1.199 cc
|Rp 163.000.000
|Honda Brio RS (CVT)
|1.199 cc
|Rp 178.000.000
|Honda Brio RS (CVT) SE
|1.199 cc
|Rp 182.000.000
|Honda Jazz Manual (M/T)
|1.497 cc
|Rp 232.500.000
|Honda Jazz Matic (CVT)
|1.497 cc
|Rp 242.500.000
|Tipe
|Mesin
|Harga
|Honda Mobilio tipe S M/T
|1.496 cc
|Rp 189.500.000
|Honda Mobilio tipe E M/T
|1.496 cc
|Rp 210.000.000
|Honda Mobilio tipe E CVT
|1.496 cc
|Rp 221.000.000
|Honda Mobilio tipe RS M/T
|1.496 cc
|Rp 233.000.000
|Honda Mobilio tipe RS CVT
|1.496 cc
|Rp 243.000.000
|Honda BR-V tipe S 6M/T
|1.496 cc
|Rp 226.500.000
|Honda BR-V tipe E 6M/
|1.496 cc
|Rp 236.500.000
|Honda BR-V tipe E CVT
|1.496 cc
|Rp 246.500.000
* Harga Mobil Baru Data dari Dealer Honda Jakarta
Editor: taryono
Sumber: Gridmotor.id