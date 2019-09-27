Daftar Harga Mobil Honda Terbaru 2019

Berita Terkini Honda Mobil 2019 - Daftar Harga Mobil Honda Terbaru 2019

Daftar Harga Mobil Honda Terbaru 2019
Tribunnews
Daftar Harga Mobil Honda Terbaru 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi Anda yang memiliki dana Rp 250 jutaan dan ingin memiliki mobil merek Honda, kira-kira apa yang akan Anda dapatkan?

Berikut daftarnya.

Honda salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dan juga di Indonesia, penjualannya di Indonesia mencapai angka ribuan hingga puluhan ribu unit setiap bulannya. 

Hal ini tak lepas dari harga mobil Honda yang tergolong kompetitif dan bisa bersaing melawan mobil buatan Daihatsu, Toyota, Nissan, ataupun pabrikan mobil asal Korea, juga mobil Eropa yang sering kali dibanderol lebih mahal.

Nah, untuk mengetahui harga mobil asal Jepang tersebut, silakan simak informasi daftar harga mobil Honda terbaru 2019 di bawah ini.

                Tipe     Mesin           Harga
Honda Brio Satya S (M/T) 1.199 cc Rp  131.500.000
Honda Brio Satya E (M/T 1.199 cc Rp  136.500.000
Honda Brio Satya E (CVT) 1.199 cc Rp  151.500.000
Honda Brio RS (M/T) 1.199 cc Rp  163.000.000
Honda Brio RS (CVT) 1.199 cc Rp  178.000.000
Honda Brio RS (CVT) SE   1.199 cc Rp  182.000.000
Honda Jazz Manual (M/T) 1.497 cc Rp  232.500.000
Honda Jazz Matic (CVT) 1.497 cc Rp  242.500.000
                Tipe     Mesin          Harga
Honda Mobilio tipe S M/T 1.496 cc   Rp  189.500.000
Honda Mobilio tipe E M/T 1.496 cc   Rp  210.000.000
Honda Mobilio tipe E CVT 1.496 cc   Rp  221.000.000
Honda Mobilio tipe RS M/T 1.496 cc   Rp  233.000.000
Honda Mobilio tipe RS CVT 1.496 cc   Rp  243.000.000
Honda BR-V tipe S 6M/T 1.496 cc    Rp  226.500.000
Honda BR-V tipe E 6M/   1.496 cc    Rp  236.500.000
Honda BR-V tipe E CVT 1.496 cc    Rp  246.500.000

* Harga Mobil Baru Data dari Dealer Honda Jakarta

Tags
Daftar Harga Mobil Honda Terbaru 2019
Harga Mobil Honda Terbaru 2019
Harga Mobil Honda 2019
Editor: taryono
Sumber: Gridmotor.id
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