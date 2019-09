Dikira Istri Sandiaga Uno, Awkarin Langsung Bereaksi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selebgram Karin Novilda atau yang akrab disapa Awkarin bereaksi saat dikira mantan istri mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

Awkarin menanggapi komentar warganet setelah beredar fotonya berpakaian serba hitam saat membagikan 3.000 nasi kotak kepada demonstran di depan Gedung DPR RI.

"Ada yang bilang kayak gini, 'Itu yang pake baju item siapa sih, Pak?' Ada nih bapak-bapak, 'Oh itu, itu katanya mantan istrinya Sandiaga Uno'," kata Karin melalui Instagram story-nya seperti dikutip Kompas.com, Jumat (27/9/2019).

Mendengar hal itu Karin pun tertawa geli dan membantah kabar tersebut.

"Sudah gila. Enggak, ih sudah gila nih orang-orang," lanjut Karin sambil tertawa.

Sebelumnya, Karin memang pernah mengunggah foto bersama Sandiaga.

Namun, dalam pertemuan itu, Karin dan Sandiaga membahas potensi generasi millenial dalam partisipasi membangun negara.

Awalnya, Karin mengkarifikasi tuduhan warganet bahwa ia membagikan botol air mineral berlabel OK OCE kepada para demonstran, Selasa (24/9/2019).

Karin memastikan saat itu ia hanya membagi-bagikan 3.000 nasi kotak.

"Gue aja kemarin cek, baru tau pas di lapangan ternyata emang enggak include (termasuk) sama minunman. Tiba-tiba ada orang yang nyambung-nyambungin sama foto botol OK OCE. Katanya itu dari gue, which is enggak sama sekali," lanjutnya.

Untuk diketahui, OK OCE adalah program besutan calon wakil presiden RI nomor urut 02, Sandiaga Uno.

Karin menanggapi santai tudingan tersebut.

"Sudah gila kau ya, hah. Gue enggak tahu itu dari mana tuh, ibu-ibu sama bapak-bapak Facebook," kata Karin tertawa.

Karin menegaskan aksinya membagikan nasi kotak kepada demonstran tidak ada unsur politik.

"Gue enggak ikutan politik-politik gitu guys. Kemarin gue cuma bantu ikhlas, demi Allah itu 100 persen (dana) dari gue sendiri, enggak ada sponsor dari 01, 02, 03, 00-an kek. Gila," ucap Karin. (Kompas.com/Ira Gita Natalia Sembiring)

