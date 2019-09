So Ji-Sub Hadir Kembali Membintangi Film Confession, Film Korea Terbaru Setelah Film Be With You.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - So Ji-Sub akan hadir kembali membintangi film Confession, setelah berhasil dalam film Be With You kini So Ji-Sub menjadi pemeran utama dalam film barunya.

Media lokal memberitakan kalau aktor So Ji-Sub akan membintangi film baru.

Film baru So Ji-Sub berjudul Confession dan ia akan menjadi pemeran utamanya.

Kabar ini kemudian diakui oleh sumber dari agensinya 51K.

"So Ji-Sub akan membintangi film Confession dan syutingnya akan dimulai akhir tahun ini," ujar sumber tersebut dilansir soompi.

Film Confession merupakan film misteri thriller yang diproduksi oleh rumah produk yang melahirkan 'Along With the God'.

Film ini akan disutradarai oleh Yoon Jong Suk yang membuat 'Marine Boy'.

Saat ini, tim rumah produksi masih mencari pemeran utama wanita.

Jika semua pemeran sudah selesai dipilih, syuting akan dimulai Desember 2019.

Proyek akting terakhir So Ji-Sub adalah film Be With You bersama Son Ye-Jin.