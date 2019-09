BLACKPINK Cetak Rekor Lagi, Download Lagu MP3 Kill This Love Lirik dan Videonya di YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - BLACKPINK lagi-lagi mencetak rekor di YouTube. Video musik BLACKPINK untuk lagu Kill This Love melampaui 600 juta penayangan di YouTube pada 29 Semptember 2019.

Angka itu menjadikannya sebagai video musik grup Kpop tercepat yang pernah mencapai prestasi tersebut.

BLACKPINK awalnya merilis video musik untuk "Kill This Love" pada 5 April 2019, yang berarti bahwa lagu tersebut memakan waktu lebih dari lima bulan, 24 hari, dan lima jam, untuk mencapai tonggak sejarah.

Terbanyak di YouTube Grup bentukan YG Entertainment iti sebelumnya mencapai angka 600 juta dengan video musik mereka untuk singel "DDU-DU DDU-DU".

Lagu itu adalah pemegang rekor sebelumnya untuk video musik grup Kpop tercepat yang mencapai prestasi 600 juta view.

Selain itu, video musik "BOOMBAYAH" juga telah mencapai 600 juta penayangan.

Membuat BLACKPINK menjadi grup Kpop pertama dalam sejarah yang debut video musiknya mencapai 600 juta view.

Tak sampai di situ, video musik untuk salah satu hit mereka, "As If This Your Last", turut mencapai angka 600 juta tampilan.

• Download Lagu Hope Not MP3 Blackpink, Video Gudang Lagu Blackpink Terpopuler

Download lagu Kill This Love BLACKPINK