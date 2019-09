Deretan Artis Bersuamikan Pengusaha Tajir, Ada yang Tiap Hari Disuruh Belanja 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Banyak artis Tanah Air yang sibuk mengejar karir hingga mereka menikah di usia yang tak lagi muda.

Kebanyakan artis menunda pernikahan dengan alasan ingin fokus terhadap pekerjaan atau tidak ingin gegabah dan ingin menunggu calon yang tepat.

Nikah muda di kalangan artis memang sering terjadi, namun tak sedikit pula artis yang menunda hingga di usia yang cukup matang.

Beberapa artis di bawah ini menikah ketika mereka berusia di atas 30 tahun.

Ternyata menikah di usia 30 tahunan bukan pilihan yang salah.

Kini mereka malah mendapatkan pasangan yang sudah mapan dan kaya!

Siapa saja mereka?

Simak ulasannya di bawah ini:

1. Yuanita Christiani

Yuanita Christiani dan Indra (Instagram @yuanitacrist)

Yuanita Christiani merupakan presenter kondang yang sering berkolaborasi dengan Choki Sitohang, salah satunya saat memandu acara Take Me Out Indonesia.

Yuanita akhirnya dipersunting sebagai kekasih yang selama ini disembunyikan dari publik.

Yuanita dinikahi pria bernama Indra Wiguna Tjipto saat usianya 33 tahun.