Download Film Batman vs Superman: Dawn of Justice Video Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar film DC Comics, yuk simak, cara unduh atau download film Batman vs Superman: Dawn of Justice dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download film Hollywood terpopuler.

Termasuk, streaming Batman vs Superman: Dawn of Justice di ponsel.

Bagaimana sinopsis Batman vs Superman: Dawn of Justice?

Film Batman vs Superman: Dawn of Justice didistribusikan oleh Warner Bros Pictures.

Film ini adalah seri kelanjutan dari sekuel Man of Steel yang dirilis pada 2013 dan instalmen kedua dalam DC Extended Universe sekaligus menjadi film aksi hidup pertama yang menampilkan Batman bersama Superman dalam satu layar.

Serta menjadi film teatrikal perdana yang menunjukan aksi penampilan pemeranan aksi-hidup Wonder Woman, Aquaman, Cyborg dan The Flash.

• Download Film Jack The Giant Slayer Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Streaming di Ponsel

Disutradarai oleh Zack Snyder, dengan naskah cerita yang ditulis oleh Chris Terrio dan David S. Goyer.

Berikut, nama para pemain Batman vs Superman: Dawn of Justice, yaitu Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams.

Nama lain yang menjadi pemain Batman vs Superman: Dawn of Justice, yaitu Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter, dan Gal Gadot.

Film ini diumumkan dan diperkenalkan pertama kali pada 25 Maret 2016 di San Diego Comic-Con International 2013, setelah perilisan Man of Steel.