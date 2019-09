TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, UNILA - Fakultas Teknik (FT) Universitas Lampung (Unila) helat Konferensi Internasional Sains, Teknologi, dan Penelitian antardisiplin, di Hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa (24/9/2019).

Delegasi Japan-Malaysia-India Hadiri IC Star Unila (Ist)

Even tahunan yang terhimpun dalam The International Conference on Science, Technology, and Interdisciplinary Research (IC-STAR) ini dihadiri sejumlah narasumber dari beberapa negara.

Antara lain Prof. Hadi Nur (Universiti Teknologi Malaysia), Prof. Takayuki Suzuki (Yokohama National University, Japan), Prof. Mamoru Kikumoto (Yokohama National University Japan), dan Prof. Guru Murthy Hedge (BMS Collage of Engineering Bangalore India).

Rektor Unila Prof. Hasriadi Mat Akin saat membuka acara mengungkapkan, IC Star merupakan sarana terbukanya jaringan bagi para akademisi. Kegiatan bertujuan menyebarluaskan informasi para peneliti, insinyur teknik, insinyur pertanian, ilmu pangan, medis dan biomedis, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Ia menerangkan, di masa depan sains dan teknologi akan lebih maju dari setiap bidang. Sains akan terus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui forum terkemuka itu, Hasriadi mengajak para delegasi untuk berbagi dan menyoroti ide-ide orisinal juga baru, kemajuan yang signifikan, canggih, serta potensi tantangan di masa depan melalui semua aspek terkait.

“Melalui penelitian dan pengembangan di bidang sains, teknik dan teknologi, serta ilmu antardisiplin ini, saya berharap para delegasi dapat berbagi dan menyoroti ide-ide orisinal untuk kemajuan pengetahuan,” ujarnya. (*)