Download Lagu Chungha 'At The End' MP3, Video OST Hotel Del Luna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu Chungha berjudul At The End, dalam MP3 original soundtrack atau OST Hotel Del Luna.

Simak juga lirik lagu At The End dan video At The End dalam artikel ini.

Chungha merilis lagu berjudul At The End yang menjadi soundtrack drama Korea Hotel Del Luna dari saluran tvN.

Lagu tersebut merupakan soundtrack drama Korea Hotel Del Luna keenam.

Lagu tersebut dirilis pada 3 Agustus 2019.

Adapun, lirik lagu At The End ditulis oleh Jihoon dan Park Se Jun.

Berikut, lirik lagu At The End.

dagaseomyeon meol-eojineun jeo kkumgyeolcheoleom

geudaen eodilo ganayo

nae mamsog-e salgo issneun geudaelan salam

oneuldo geuliwo

salajyeoganeun jeo byeolbich sailo

gamchul sun eobsnayo

keojyeobeolin ma-eum

love you love you

yeogiiss-eulgeyo

deo isang na sumji anh-eullaeyo

love you love you

geudael salanghaeyo

kkumcheoleom bichnaneun salang

hangeol-eumssig dagagayo

jogeum cheoncheonhi geudae hyanghae gal geoeyo

himdeul-eodo gwaenchanh-ayo

jigeumcheoleomman bol suman issdamyeon

huimihaejineun jeo dalbich sailo

gamchugiman haessdeon nae ma-eum malhalgeyo

love you love you

yeogiiss-eulgeyo

deo isang na sumji anh-eullaeyo

love you love you

geudael salanghaeyo

kkumcheoleom bichnaneun salang

uuuuuu

dol-abwajwoyo

geudae gidalindan mal-ieyo

uuuuuu

na-ege salang-ilaneun mal geu kkeut-e geudae