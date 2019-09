Download Lagu Lets Dance Together Melly Goeslaw, Video Klip Lets Dance Together

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk intip, cara unduh atau download lagu Let's Dance Together dari Melly Goeslaw, dalam MP3 gudang lagu pop terpopuler 2019.

Termasuk, lirik lagu Let's Dance Together dan video klip Let's Dance Together.

Lagu Let's Dance Together adalah salah satu hits yang dipopulerkan Melly Goeslaw.

Lagu Let's Dance Together dirilis pertama kali pada tahun 2007 dan menjadi hits di album Bukan Bintang Biasa.

Dalam lagu ini, Melly menggaet grup musik yang dibentuk olehnya sendiri yang diberi nama BBB (Bukan Bintang Biasa).

BBB grup musik besutan Melly Goeslaw pada tahun 2006, yang terdiri dari Raffi Ahmad, Dimas Beck, Laudya Cinthya Bella, Ayushita dan Chelsea Olivia Wijaya di Jakarta.

Lagu Let's Dance Together berhasil mendapatkan penghargaan di antaranya seperti AMI Award untuk Karya Produksi Dance/Electronic Terbaik.

• Download Lagu Ketika Cinta Bertasbih Melly Goeslaw MP3, Tonton Video Klip Ketika Cinta Bertasbih

Lirik lagu Let's Dance Together

Let's dance together

Get on the dance floor