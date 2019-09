Harga Cabai Merah di Pasar Gisting Turun Rp 5 Ribu per Kg 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga cabai merah kembali turun, kini Rp 35 ribu dari sebelumnya Rp 40 ribu per kg.

Menurut Nurhasanah, pedagang sayur di Pasar Gisting, penurunan harga terjadi memasuki pekan ini. Hal itu karena stok cabai merah mulai banyak dibanding sebelumnya.

"Sekarang cabai merah Rp 35.000 sudah agak turun dari kemarin-kemarin," terang Nurhasanah.

Dan memasuki pekan ini tidak banyak harga sayuran yang turun. Selain cabai merah dan luncang yang kini Rp 15.000 dari Rp 17.500 per kg.

Harga sayuran cenderung bertahan, sama dengan pekan lalu mulai dari bawang merah yang tetap Rp 15.000 per kg, tomat Rp 5.000 per kg, rampai Rp 5.000 per kg, kol Rp 8.000 per kg, kentang Rp 15.000 per kg.

Lalu pare Rp 7.000 per kg, sawi Rp 5.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 6.000 per kg, seledri Rp 15.000 per kg, kacang panjang Rp 5.000 per kg, bayam Rp 2.000 per ikat, kangkung Rp 2.000 per ikat.

Sedangkan untuk harga yang naik yakni cabai rawit jadi Rp 55.000 dari Rp 50.000 per kg, bawang putih Rp 28.000 dari Rp 25.000 per kg, wortel Rp 10.000 dari Rp 8.000 per kg.

• Warga Bongkar Portal, PT KAI Nyatakan Tak Bertanggung Jawab Jika Terjadi Kecelakaan Kereta

Lalu timun Rp 5.000 dari Rp 4.000 per kg, buncis Rp 10.000 dari Rp 8.000 per kg, terong Rp 8.000 dari Rp 6.000 per kg, labu Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg, daun singkong Rp 2.500 dari Rp 2.000 per ikat.

• Berita Tribun Lampung Terpopuler Minggu 29 September 2019 - Vanessa Angel Pakai Jasa Driver Ojol

Sedang untuk bahan pangan non sayuran harga cenderung tidak mengalami perubahan mulai dari beras yang antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, telur Rp 22.000 per kg, minyak goreng Rp 11.000 per kg, gula pasir Rp 13.000 per kg, gula merah Rp 15.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 per kg, aci Rp 10.000 per kg, mentega termurah Rp 5.000 per sachet.

(Tribunlampung.co.id/tri yulianto)