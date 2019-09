Sisi Lain Nikita Mirzani Selain Galak ke Elza Syarief & Barbie Kumalasari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selama ini Nikita Mirzani dikenal sebagai sosok yang kontroversial dan berseteru dengan beberapa sosok, di antaranya Elza Syarief, Jerinx SID dan Barbie Kumalasari.

Sosok Nikita Mirzani begitu dominan dengan kharakter kontroversialnya, sehingga membuatnya berhadapan dengan banyak musuh. Sebut saja Elza Syarief, Jerinx SID dan Barbie Kumalasari.

Siapa sangka, mantan istri Sajad Ukra dan Dipo Latief dan kini tengah berseteru dengan Jerinx SID, Barbie Kumalasari dan terbaru Elza Syarief, tapi dibela Hotman Paris Hutapea ini ternyata punya banyak sisi-sisi positif yang tak tersorot.

Apa saja sisi-sisi humanis seorang Nikita Mirzani? Don't look the book based only on its cover !

Hidup Nikita Mirzani seakan tak pernah lepas dari masalah, yang terbaru perseteruan dengan Elza Syarief sat dipertemukan di Hotman Paris Show.

Aksi Nikita Mirzani melabrak Elza Syarief di depan Hotman Paris jadi sorotan publik dan berita hangat hingga hari ini.

Namun meski mantan istri Sajad Ukra itu punya banyak masalah, namun Nikita Mirzani punya sisi lain yang jarang diketahui.

Sisi lain Nikita Mirzani ini bisa membuat netizen yang nyinyir padanya diam, saksi kebaikan Nyai adalah artis Melanie Subono hingga driver ojol.

Berikut ulasannya:

1. Ibu yang baik

Fakta bahwa Nikita Mirzani adalah ibu yang baik diungkap oleh Kalina Octaranny, mantan istri Deddy Corbuzier.