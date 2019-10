VIDEO Aksi Gempi Bikin Hati HONNE Meleleh Setelah Nyanyikan Lagu Day 1

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aksi Gempita Nora Marten kembali membuat grup musik HONNE meleleh melihat kegemasannya.

Gading Marten mengunggah video singkat ketika Gempi menyanyikan lagu Day 1 milik HONNE di akun Instagram-nya @gadiiing pada Minggu (29/9/2019) kemarin.

Pada video tersebut Gempi dengan rambut terurai tampak memegang mic mainan dan asyik melantunkan lagu Day 1.

"You'll always be my day 1. Day zero when i was no one. I'm nothing by myself, you and no one else. Thankful you're my Day 1," nyanyi Gempi.

Ga sabar konser @hellohonne ya gem ?? Pemanasan dulu DAY 1 ahhahaha sikat gemmm... #garagaragempi

Pada unggahan Gading tersebut HONNE ikut meninggalkan komentarnya.

"Amazinggg," tulis @hellohonne.

Tak hanya itu, HONNE juga mengunggah video tersebut di akun resmi Instagram-nya.

HONNE menuliskan aksi menggemaskan anak Gading Marten dan Gisella Anastasia tersebut membuat hatinya meleleh.