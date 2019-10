Download Film The Nun, Subtitle Bahasa Indonesia (sub indo) di Daftar Film Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film The Nun dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub indo).

Termasuk, cara streaming The Nun di ponsel.

Bagaimana sinopsis The Nun?

The Nun adalah sebuah film horor supernatural gotik Amerika yang disutradarai oleh Corin Hardy dan ditulis oleh Gary Dauberman.

Penulisan film The Nun diangkat dari sebuah cerita oleh Dauberman and James Wan.

The Nun merupakan film lanjutan dari The Conjuring 2 tahun 2016, sekaligus menjadi seri kelima dalam The Conjuring Universe.

Film The Nun dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris kenamaan seperti Demián Bichir, Taissa Farmiga, dan Jonas Bloquet.

Alur cerita film The Nun mengisahkan seorang pastor dan novisiat Katolik, ketika mereka menemukan rahasia yang tidak suci di Rumania tahun 1952.

Film The Nun dirilis di Indonesia pertama kali pada 5 September 2018 dan Amerika Serikat pada 7 September 2018, oleh Warner Bros Pictures.

The Nun berhasil meraup $309,2 juta dari seluruh dunia dan menerima tinjauan beragam dari para kritikus, dengan pujian untuk performansi dan atmosfernya.