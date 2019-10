Download Lagu Ha Jin 'Horizon' MP3, Video OST Drakor Watcher

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, cara unduh atau download lagu Ha Jin berjudul Horizon, dalam MP3 original soundtrack atau OST drakor Watcher.

Termasuk, lirik lagu Horizon dan video klip Horizon.

Lagu Horizon diciptakan oleh Ha Jin dan dirilis pada 21 Juli 2019.

Horizon merupakan salah satu soundtrack drama Korea Watcher.

Ha Jin adalah seorang penyair dan novelis China-Amerika, yang menggunakan nama pena Ha Jin.

Ia juga menyanyi dan menciptakan lagu.

• Download Lagu MP3 We Are Lie dari Ha Jin, Soundtrack Drama Korea Sky Castle

• Download MP3 Lagu Samuel Seo Berjudul Pain or Deat OST Drama Korea Doctor John, Lengkap liriknya!

Karyanya berjudul Horizon dijadikan soundtrack drama Korea Watcher.

Berikut, lirik lagu Horizon.

The sun rises

The eternal things are now gone

If I look at the horizon

how far away am I seeing

For those who are weary of loneliness

We sing far into the night