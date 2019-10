VIDEO Biodata Pemain Person Who Gives Happiness, Daftar Pemeran Drakor Person Who Gives Happiness

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, biodata pemain Person Who Gives Happiness, yang merupakan drama Korea terbaru 2019.

Para pemeran drakor Person Who Gives Happiness adalah Son Seung Won, Ha Yun Joo, Lee Ha Yool, dan Lee Yoon Ji.

KDrama Person Who Gives Happiness merupakan salah satu serial lawas.

Akting pemeran drakor Person Who Gives Happiness ditayangkan pertama kali pada 26 November 2016.

Drama Korea ini bergenre keluarga, melodrama, dan romantis.

KDrama Person Who Gives Happiness berjumlah 118 episode.

Drama Korea Person Who Gives Happiness digarap oleh sutradara Lee Sung Joon.

Ia merupakan sutradara dari serial drama Scholar Who Walks the Night dan The Moon Embracing The Sun yang keduanya tayang di Indosiar.

Drama Korea Person Who Gives Happiness ditulis oleh Park Ji Hyun.

Adapun, sinopsis Person Who Gives Happiness bercerita tentang seorang perempuan yang mencoba untuk melindungi seorang anak luar biasa, yang ia besarkan dengan cinta.