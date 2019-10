Ilustrasi. Download Film Transformers: Dark of the Moon atau Transformers 3, Bahasa Indonesia (Sub Indo)

Download Film Transformers: Dark of the Moon atau Transformers 3 Bahasa Indonesia (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film Transformers: Dark of the Moon atau Transformers 3, dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub indo).

Termasuk, cara streaming Transformers: Dark of the Moon atau Transformers 3 di ponsel.

Bagaimana sinopsis Transformers: Dark of the Moon atau Transformers 3?

Transformers: Dark of the Moon adalah film aksi fiksi ilmiah, yang diangkat berdasarkan mainan Transformers.

Film Transformers: Dark of the Moon merupakan seri ketiga, dari seri film layar lebar Transformers.

Masih seperti pada dua serial pendahulunya, Transformers: Dark of the Moon disutradarai oleh Michael Bay dan diproduseri oleh Steven Spielberg.

Shia LaBeouf, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, dan John Turturro kembali mengulangi peran yang mereka bintangi.

Peter Cullen dan Hugo Weaving kembali sebagai pengisi disuara Optimus Prime dan Megatron, Kevin Dunn dan Julie White mengulangi peran mereka sebagai orang tua dari protagonis utama, Sam Witwicky.

Model Inggris Rosie Huntington-Whiteley menggantikan Megan Fox sebagai karakter wanita utama.