Download MP3 Sam Smith How Do You Sleep, Lirik dan Video Gudang Lagu Pop Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download MP3 Lagu Populer Sam Smith How Do You Sleep.

Lagu How Do You Sleep dinyanyikan Sam Smith bercerita tentang seseorang yang dikhianati oleh kekasihnya.

Dalam lirik lagu Sam Smith berjudul 'How Do You Sleep?', ia mengetahui kekasihnya telah membohonginya. Kemudian dia bertanya apakah sang kekasih bisa tidur nyenyak setelah membohonginya.

Meski baru dua hari diunggah di Youtube. Video klip berdurasi 3 menit 49 detik telah ditonton sebanyak 8,9 juta kali.

Dikutip dari themusicnetwork.com, video klip How Do You Sleep disutradarai Grant Singer dan koreografinya Parris Goebel

Berikut lirik lengkap lagu How Do You Sleep - Sam Smith

Lyrics by:Sam Smith/Savan Kotecha/Ilya Salmanzadeh/Max Martin

Composed by:Sam Smith/Savan Kotecha/Ilya Salmanzadeh/Max Martin

I'm done hating myself for feeling