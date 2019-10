DPRD Metro Ajak Warga Promosikan Batik Cipra

DPRD Metro Ajak Warga Promosikan Batik Ciprat

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - DPRD Kota Metro mengajak warga untuk bersama-sama mempromosikan Batik Ciprat sebagai identitas Bumi Sai Wawai.

Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Metro Anna Morinda mengatakan, batik diakui dunia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi atau Masterpiece of The Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh Badan PBB untuk Pendidikan Ilmu dan Kebudayaan (UNESCO).

• Pembangunan Ruko Depan Mega Mall Dikeluhkan Warga, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Metro Anna Morinda

Karenanya, menggelorakan pentingnya pelestarian batik sebagai warisan budaya bangsa sangat penting. Ia menilai, Trisakti Bung Karno salah satunya adalah berkepribadian dalam berkebudayaan.

Dijelaskannya, Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki akar adat-istiadat budaya sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman kerajaan, sudah memiliki budaya tinggi. Salah satunya batik.

"Nah, kalau kebudayaan ini tidak dikembangkan pada era sekarang, lama kelamaan akan hilang. Kemarin kita peringatan hari batik nasional. Metro memiliki peran dan ciri tersendiri dalam mewarnai blantika batik nasional," imbuhnya, Kamis (3/10).

Karenanya, masyarakat perlu menunjukkan bahwa Metro juga memiliki identitas batik yang berasal dari akar budaya. Untuk itu, Metro yang memilki batik ciprat yang harus dipromosikan hingga mancanegara.

"Kita juga mengajak masyarakat untuk melestarikan batik. Jadi kebudayaanlah yang mencirikan tingginya ilmu pengetahuan kita pada zaman dahulu hingga dapat diakui bangsa-bangsa lain. Makanya kita perlu terus menjaga budaya, salah satunya batik," tuntasnya.(dra)