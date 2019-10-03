Drama Korea

Sinopsis Left Handed Wife Episode 9 dan 10 Jumat 4 Oktober 2019 di Trans TV

Simak sinopsis Left Handed Wife episode 9 dan 10 Jumat 4 Oktober 2019 di Trans TV dan live streaming Trans TV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat penggemar Lee Soo Kyung dan Kim Jin Woo dalam drakor Left Handed Wife, simak sinopsis Left Handed Wife episode 9 dan 10 Jumat 4 Oktober 2019 di Trans TV dan live streaming Trans TV.

Drakor Left Handed Wife merupakan drama Korea terbaru yang akan tayang di Trans TV.

KDrama Left Handed Wife tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 14.00 WIB di Trans TV.

Selain di Trans TV, cerita drakor Left Handed Wife juga bisa ditonton melalui live streaming Trans TV.

Berikut, tautan atau link live streaming Trans TV drakor Left Handed Wife.

Live Streaming Trans TV drakor Left Handed Wife

Drakor Left Handed Wife dijadwalkan tayang mulai 2 Januari 2019 hingga 31 Mei 2019.

Left Handed Wife ditayangkan di tv Korea Selatan KBS2.

Sinopsis Left Handed Wife Episode 7 dan 8 Kamis 3 Oktober 2019, Drama Korea Trans TV

KDrama Left Handed Wife ini tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 19.50 hingga 20.30 waktu Korea Selatan.

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Tags
Sinopsis Left Handed Wife
live streaming Trans TV
KDrama Left Handed Wife
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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