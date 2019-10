Ilustrasi. Download Film It dan Subtitle Bahasa Indonesia (sub indo), Kisah Awal Kemunculan Pennywise

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film It, dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub indo).

Termasuk, cara streaming It di ponsel.

Bagaimana sinopsis It?

It atau yang dikenal dengan It: Chapter One merupakan adalah film Amerika Serikat yang diperkenalkan pada 2017.

Film It disutradarai Andy Muschietti dan diproduseri oleh Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith, David Katzenberg dan Barbara Muschietti.

Sedangkan untuk penulisan naskahnya film It, ditulis oleh Chase Palmer, Cary Fukunaga dan Gary Dauberman berdasarkan novel It karya Stephen King.

Film It berdurasi 135 menit, serta menampilkan bintangi kenamaan seperti Jaeden Lieberher dan Bill Skarsgard.

Film It ditayangkan secara perdana di TCL Chinese Theatre pada 5 September 2017 dan dilanjurkan dengan perilisan di Amerika Serikat pada 8 September 2017.

• Download Film Terminator Salvation Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Film Hollywood

Sekuel It atau It: Chapter One, berhasil menelurkan film It – Chapter Two, akan telah dirilis pada 6 September 2019 kemarin.

Berikut, sinopsis It atau It: Chapter One.