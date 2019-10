Download Lagu MP3 Ali Gatie Berjudul It's You, Lirik dan Video Gudang Lagu Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cara unduh atau download lagu Ali Gatie berjudul It's You. Lagu Its You dalam MP3 gudang lagu terpopuler 2019.

Lagu It's You adalah salah satu hits yang dipopulerkan Ali Gatie.

Berikut lirik lagu Its You dari Ali Gatie:

It's you it's always you

If I'm ever gonna fall in love I know it's gon' be you

It's you it's always you

Met a lot of people but nobody feels like you

So please don't break my heart don't tear me apart

I know how it starts trust me I've been broken before

Don't break me again I am delicate