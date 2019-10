TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, UNILA - UPT Perpustakaan Universitas Lampung (Unila) bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi (FPPTI) Wilayah Lampung serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menggelar semiloka nasional (semnas) Kepustakawanan Indonesia V dan Semnas Inovasi Perpustakaan (SNIPer) 2019.

Rektor Buka SNIPer 2019 (Ist)

SNIPer 2019 yang dibuka Rektor Unila Prof. Hasriadi Mat Akin, di Hotel Novotel, Bandarlampung, Rabu (2/10/2019), ini mengusung tema besar “Pustakawan dan Perpustakaan Berinovasi: Form Smart Librarian to Smart Society”.

Seminar dan lokakarya ini merupakan salah satu perwujudan kerja sama antara pustakawan, akademisi, dan pemerhati di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Pada SNIPer 2019 ini panitia menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional RI Drs. Syarif Bando, M.M., sebagai pembicara utama.

Dilanjutkan pemaparan narasumber lainnya dengan materi “Kebijakan Ristekdikti Tentang Pengembangan Karier Pustakawan Perguruan Tinggi di Indonesia” oleh Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti Prof. dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc., Ph.D., dan “Digitalization Library in the World” oleh Vice President Elsevier Eugenio Garcia.

Selanjutnya Carrol Silver, Ph.D., selaku Field Director US Library of Congress for Indonesia yang memaparkan materi “Tata Kelola Informasi dan Pengembangan Inovasi Perpustakaan”. Prof. Dr. Karomani, M.Si., terkait “Strategi Komunikasi Perpustaan dalam Mewujudkan Smart Society”.

Rektor saat menyampaikan sambutan mengatakan, kini dunia berada pada era revolusi industri 4.0. Ciri khas era industri 4.0 yang mengedepankan smart technology telah melahirkan smart society atau merujuk pada masyarakat aktif yang menggunakan informasi, komunikasi, dan teknologi, dalam menunjang aktivitasnya, termasuk entitas pustakawan dan perpustakaan.

Dirinya berharap, melalui kegiatan ini pustakawan bersama para akademisi bidang ilmu perpustakaan dapat berkontribusi meningkatkan kemajuan perpustakaan mencapai inovasi smart society. “Semiloka kepustakawanan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya smart society di seluruh Indonesia melalui peran strategis pustakawan dan perpustakaan sebagai motor penggeraknya,” ujar Rektor.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan MoU antara perguruan tinggi anggota FPPTI dan perpustakaan nasional RI sekaligus pengumuman pemenang lomba kategori IALA, Inovasi, dan Mars FPPTI.

Seminar dan lokakarya ini diikuti para pimpinan/pengelola, pustakawan, arsiparis perpustakaan di perguruan tinggi dan sekolah; serta para dosen dan mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi. (*)