Harga Mobil Terbaru Oktober 2019 untuk Xpander, Avanza, Ertiga, Xenia, Mobilio, Wuling, Livina

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil baru Oktober 2019. Daftar harga mobil terbaru di segmen low multi purpose vehicle ( LMPV) alias MPV murah bulan Oktober 2019.

Harga mobil Oktober 2019 untuk Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza, Honda Mobilio, Suzuki Ertiga, Nissan Livina, Daihatsu Xenia, Wuling Confero.

Berikut daftar MPV murah bulan ini berdasarkan website resmi.

Suzuki Ertiga

Ertiga GA M/T Rp 196.000.000 naik Rp 201.000.000

Ertiga GL M/T Rp 215.500.000 naik Rp 220.500.000

Ertiga GL A/T Rp 226.000.000 naik Rp 231.000.000

Ertiga GX M/T Rp 229.500.000 naik Rp 234.500.000

Ertiga GX A/T Rp 240.000.000 naik Rp 245.000.000

Ertiga Suzuki Sport MT Rp 241.000.000 naik Rp 246.000.000

Ertiga Suzuki Sport AT Rp 251.500.000 naik Rp 256.500.000

Toyota

Toyota New Veloz

Avanza 1.3 E M/T Rp 191.100.000

Avanza 1.3 E A/T Rp 202.300.000

Avanza 1.3 G M/T Rp 208.950.000

Avanza 1.3 G A/T Rp 219.650.000

Avanza 1.5 G M/T Rp 221.250.000

1.3 Veloz M/T Rp 215.650.000 1.3

Veloz A/T Rp 227.450.000 1.5

Veloz M/T Rp 227.650.000 1.5

Veloz A/T Rp 239.450.000

