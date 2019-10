HUT ke-74 TNI KE-74, Polres Beri Kejutan ke Personel Kodim 0427/Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Personel Polres Way Kanan memberikan kejutan kepada personel TNI di Komando Distrik Militer (Kodim) 0427 Way Kanan. Sabtu (5/10/19).

Wakapolres Way Kanan Kompol Fanny Indrawan memimpin pelaksanaan kegiatan dengan diikuti pejabat utama dan anggota Polres Way Kanan.



Kedatangan rombongan personel Polres Way Kanan ini, disambut baik oleh Plh Pasi Intel Kodim 0427 Way Kanan Kapten Inf Suwito, yang mewakili Dandim yang tidak di tempat.

Sampai di halaman Makodim 0412 Way Kanan, kue diberikan sebagai kado dan ucapan selamat HUT TNI ke-74 tahun 2019, seluruh personel yang hadiri baik TNI dan Polri lansung memanjatkan doa untuk negeri tercinta.

Kemudian dilanjutkan prosesi tiup lilin oleh Plh Pasi Intel Kodim 0427 Way Kanan Kapten Suwito didampingi Pasiops Kapten Cpl Horas Harianja.

Kapolres Way Kanan Andy Siswantoro melalui Kompol Fanny Indrawan mengucapkan dirgahayu TNI ke-74 AKBP kepada rekan-rekan TNI khususnya di Kodim 0427 Way Kanan.

Kegiatan ini, merupakan bentuk keakraban dan keharmonisan antara Polri / TNI di wilayah Kabupaten Way Kanan. TNI bersama Polri adalah garda terdepan negara.

TNI profesional kebanggaan rakyat," Ucap Kompol Fanny Indrawan di halaman Makodim.

Selain itu, Kompol Fanny berharap semoga kita terus memupuk rasa saling kerjasama dalam menjaga situasi kamtibmas Wilayah Kabupten Way Kanan tetap aman dan kondusif.

Kapten Suwito mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara - saudara di Kodim 0427 Way kanan dalam rangka memperingati HUT TNI KE-74 Tahun 2019. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)