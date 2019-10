Biodata Lee Ha Yool Pemeran Person Who Gives Happiness, Simak Juga Deretan Penghargaan Lee Ha Yool

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, Biodata Lee Ha Yool pemeran Person Who Gives Happiness, simak juga deretan penghargaan Lee Ha Yool.

Lee Ha Yool adalah aktor dari agensi L&JIHO Entertainment.

Lee Ha Yool debut sebagai aktor pada 2011 dan muncul dalam drama Late Night Hospital yang tayang di stasiun televisi MBS.

Selain menjadi pemeran Person Who Gives Happiness, Lee Ha Yool juga menjadi satu dari aktor yang berperan dalam film 'Faceless Boss' atau 'Unalterable' yang tayang pada 2018.

Lee Ha Yool pernah mengencani seorang aktris Go Won Hee namun sempat di bantah oleh L&JIHO Entertainment pada 2015.

Sedangkan pada 3 September 2019 rumor hubungan keduanya telah mengakhiri hubungan dibenarkan oleh agensi Go Won Hee, SBD Entertainment.

Lee Ha Yool muncul dalam beberapa drama populer diantaranya 'Welcome to Waikiki', dan 'Person Who Gives Happiness'.

Berikut daftar drama yang diperankan oleh Lee Ha Yool :

2018 - Ping Pong Ball, Welcome to Waikiki

2016 - Person Who Gives Happiness, Pinocchio's Nose