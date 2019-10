VIDEO Pakai Tumbler dan Totebag Demi Jaga Lingkungan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal terkecil yang bisa dilakukan setiap individu. Saat ini tak sedikit generasi milenial yang menerapkan prinsip pengurangan sampah plastik dalam kesehariannya.

Elsa Lusiane Palandi salah satunya, mahasiswi cantik jurusan Manajemen Universitas Bandar Lampung ini sudah lama membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena menurutnya, membuang sampah sembarangan akan memberi banyak dampak negatif terhadap lingkungan.

"Lingkungan merupakan sumber dari segalanya. Apabila lingkungan kita rusak maka ekosistem yang ada di dalamnya juga akan rusak," ungkap dara manis kelahiran Bandar Lampung, 21 Februari 1998.

Elsa juga terus berusaha merubah gaya hidup untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dirinya membiasakan bawa minum pakai tumbler dan juga belanja menggunakan totebag.

Kesadarannya untuk menjaga lingkungan semakin terpacu karena menyadari lingkungan saat ini sangat memprihatinkan.

"Terutama lingkungan di sekitar pantai yang banyak tercemar sampah plastik. Bahkan sangat disayangkan sekali, banyak hewan laut mati akibat sampah plastik. Ini yang membuat saya sedih," tutur Muli Persahabatan Provinsi Lampung 2019.

Menurutnya, upaya meningkatkan kepedulian lingkungan yang bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti membawa tumbler, menggunakan tas belanja yang terbuat dari kanvas atau jerami, dan membiasakan melakukan 3 R yaitu reuse, reduce, dan recycle.

Pesannya untuk generasi milenial terkait kepedulian lingkungan adalah agar bersama-sama mulai menyadari akan akibat dari rusaknya lingkungan.

"Kita harus menjaga dan meningkat kan kepedulian terhadap lingkungan dari sekarang untuk warisan anak dan cucu kita di masa depan," imbuh perempuan yang berprinsip hidup be original, be different ini.(Tribunlampung.co.id/Sulis Setia Markhamah)

biofile