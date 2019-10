Stok Blangko eKTP Selalu Kurang, Disdukcapil Lambar Siasati Pakai Suket

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LIWA - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Barat (Lambar) terpaksa mengeluarkan surat keterangan (suket) bagi masyarakat Lambar yang membuat elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP).

Kepala Disdukcapil Lambar Adi Utama mengungkapkan, hal tersebut terpaksa dilakukan pihaknya lantaran stok blangko eKTP yang dikirim pemerintah pusat selalu kurang.

“Di awal tahun, kami mendapatkan jatah sebanyak 500 keping per minggu, setelah itu berkurang 500 keping per 10 hari, dan sekarang kami hanya mendapat jatah 500 keping per bulan, sedangkan permintaan masyarakat di Lambar rata-rata 600 sampai 700 per bulan, otomatis persediaan kami tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat,” ungkap Adi Utama saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 9 Oktober 2019.

Untuk menyiasati kekurangan tersebut, kata Adi Utama, pihaknya mengeluarkan suket bagi warga yang sudah melakukan perekaman eKTP.

"Tapi kan suket ini hanya berlaku selama 6 bulan saja, setelah itu harus diperpanjang, jadi kalau terlalu lama kami kekurangan blangko eKTP ini, kasihan dengan masyarakat," ucap Adi Utama.

Meski mengalami kekurangan blangko eKTP, Adi Utama memastikan, bagi masyarakat yang ingin membuat ataupun memperbaiki eKTP, untuk tidak mengurungkan niatnya.

Dalam gelaran Festival Beguai Jejama (FBJ) yang akan digelar di Pekon Way Ngison, Batu Ketulis, Lambar, mulai Kamis, 10 Oktober 2019, Disdukcapil Lambar juga ikut berpartisipasi dengan menyiapkan 200 keping blangko eKTP.

“Meskipun jauh dari kata cukup, paling tidak kami punya persediaan agar bisa melayani penduduk setempat yang membutuhkan,” tandas Adi Utama.(Tribunlampung.co.id/Ade Irawan)