TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Koramil 410-01 Kelurahan Way Lunik, Serda Sepri Mulyadi menghadiri kegiatan Pembinaan Karang Taruna dan Usia Anak Remaja dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Aula Kelurahan Way Lunik, Kampung Gunung Agung RT07 LK I Panjang, (Senin,14/10/2019).

Babinsa Koramil 410-01 Hadiri Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dan Usia Anak Remaja (Ist)

Kegiatan yang bertemakan Peran Karang Taruna dan Pemuda Dalam Pembangunan Kelurahan ini dihadiri oleh lebih kurang 100 orang dari Karang Taruna dan remaja.

Turut hadir yakni, Camat Panjang Bagus Harisma Bramado, Lurah Way Lunik Dodi Marthalaga, Sekretaris Kelurahan Way Lunik M. Yusuf, LPM Way Lunik Buchori, Tokoh Masyarakat Way Lunik, Tokoh Adat Maliki, Warga Kel. Way Lunik, Bhabinkamtibmas Kel. Way Lunik Aipda Herman Felani. (*)